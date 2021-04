Xét xử "cục trưởng công an" dỏm định lừa cả giám đốc công an tỉnh

Khi gặp Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn cả gan giả danh cục trưởng công an.

Ngày 20-4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đào Thanh Tâm (SN 1976, ngụ tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bị cáo Đào Thanh Tâm lãnh 13 năm 6 tháng tù

Trước đó, tháng 1-2021, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tâm 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, bị cáo Tâm làm đơn kháng cáo xin chuyển tội danh và giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2018 đến năm 2019, Tâm thường đi làm ăn và cư trú tại quận 5, TP HCM. Trong quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với người khác, Tâm thường sử dụng tên Hà Phương Tường Vân và tự giới thiệu bản thân là công an, mang cấp hàm Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc, Quyền Cục trưởng Cục Tình báo (Bộ Công an).

Đồng thời, Tâm cũng giới thiệu có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo trong và ngoài ngành công an nên có thể giúp được người khác vào biên chế nhà nước, giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật. Với thủ đoạn trên, Tâm đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 533 triệu đồng của 1 người dân tại tỉnh Đắk Lắk và 1 người tại Hà Nội.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk còn nhận được đơn của 3 người khác tố cáo Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không có căn cứ để xử lý. Trước đó, tháng 12-2002, Tâm từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 16 tháng tù cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ của vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Đào Thanh Tâm y án sơ thẩm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 2-2-2020, ông Lê Văn Tuyến, lúc đó là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đến làm việc tại Công an huyện Lắk.

Lúc này, có một người phụ nữ đi cùng Chủ tịch UBND huyện Lắk đến chào hỏi ông Tuyến và tự giới thiệu mình là Đại tá Hà Phương Tường Vân, Quyền Cục trưởng Cục tình báo (Bộ Công an).

Qua vài câu truy vấn, ông Tuyến nhận thấy người phụ nữ này có dấu hiệu giả mạo cấp bậc, chức vụ nên đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, bắt giữ.

Cao Nguyên (NLĐO)