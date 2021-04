Một người nước ngoài báo bị trộm đột nhập lấy đi nhiều kim cương, vàng giá trị lớn

Công an đang điều tra vụ một người nước ngoài trình báo bị trộm đột nhập vào nhà rồi lấy đi nhiều tài sản gồm: lắc kim cương, vòng cổ bằng đá quý, nhẫn vàng... có giá trị khoảng hơn 14.000 USD.





Ngày 16-4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ đang điều tra vụ người dân trình báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản.



Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 11-4, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhận được đơn trình báo của ông R.H.H. (SN 1974, công dân nước ngoài; hiện đang tạm trú tại phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An) về việc bị trộm cắp tài sản.



Theo trình báo, khoảng 18 giờ ngày 11-4, ông H. về nhà thì phát hiện cửa chính ra vào có dấu hiệu bị cạy phá, cửa sổ tầng 2 bị mở. Qua kiểm tra, ông H. phát hiện bị mất tài sản gồm 2 lắc kim cương, 1 vòng cổ bằng đá quý, 6 nhẫn vàng, ước tính tổng giá trị khoảng 14.100 USD.



Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.



Theo Linh Linh (NLĐO)