Lời khai lạnh người của nghi phạm dìm chết bé trai 11 tuổi trong chậu nước

Sau khi mở két sắt trộm được 16 triệu đồng, Nguyễn Văn Quân ở Nam Định, nghi phạm dìm chết bé trai 11 tuổi, đi xuống tầng 1 thì bị cháu T. bắt gặp nên hắn đã dùng tay bóp cổ, kéo cháu T. ra nhà tắm dìm xuống chậu nước.





Chiều 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quân (SN 1978; ngụ thôn Trực Mỹ 1, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để làm rõ hành vi "Giết người", "Trộm cắp tài sản".



Quân là nghi phạm bóp cổ, dìm chết bé trai 11 tuổi gây phẫn nộ trong nhân dân xảy ra tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hôm 24-4.



Nơi xảy ra sự việc đau lòng



Theo điều tra, khoảng 12 giờ ngày 24-4, Công an huyện Ý Yên nhận được tin báo của Công an xã Yên Cường (huyện Ý Yên) cho biết vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, cháu K.Q.T. (11 tuổi, học sinh lớp 4; ngụ thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường) được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm sấp, mặt úp vào chậu nước trong nhà tắm của gia đình.



Sự việc sau đó được Công an huyện Ý Yên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định để chỉ đạo, phối hợp với các phòng, ban khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vụ việc.



Căn cứ tài liệu ban đầu, Công an huyện Ý Yên thấy nổi lên nghi phạm Nguyễn Văn Quân có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu T. nên đã triệu tập đấu tranh.



Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi nên Quân đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Theo lời khai của Quân, sáng 24-4, Quân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã vào nhà anh K.V.Q. (bố cháu T.) để trộm cắp. Khi lên tầng 2 phát hiện trong phòng có để 1 két sắt nên đã mở ra và lấy đi số tiền 16 triệu đồng. Sau đó, Quân đi xuống tầng 1 thì gặp cháu T., Quân đã dùng tay bóp cổ cháu rồi kéo vào phòng tắm và ấn đầu cháu T. xuống chậu nước.



Sau khi dìm chết cháu T. Quân rời khỏi hiện trường rồi về nhà cất giấu 10 triệu đồng vào hòm tôn trong buồng ngủ của vợ chồng, số tiền còn lại Quân để trong người. Quân thay quần áo, lấy xe máy đi chơi, thậm chí tới cả hiện trường như chưa có chuyện gì xảy ra.



Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Phong Sơn (NLĐO)