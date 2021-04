Kbang: Bắt tạm giam kẻ chém người trong đám cưới

(GLO)- Chiều 26-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Đinh Căm (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) về hành vi giết người.

Đối tượng Đinh Căm tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, ngày 3-12-2020, Căm đến tự đám cưới tại nhà ông Đinh Thát ở thôn 5, xã Sơ Pai, huyện Kbang. Trong cuộc nhậu, giữa Căm và anh Đinh Xức (SN 1985, trú tại xã Sơ Pai) đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Căm dùng 1 con dao rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, lưng, tay anh Xức rồi bỏ trốn. Anh Xức bị thương nặng được đưa đi bệnh viện điều trị. Theo kết quả giám định thương tích, anh Xức bị tổn hại 84% sức khỏe.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Kbang đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng Căm. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra làm rõ, sau đó chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

VĂN NGỌC