Ia Grai: Bất an tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật

(GLO)- Do thiếu sự quản lý và giáo dục của gia đình nên một số thanh-thiếu niên ở xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chơi bời lêu lổng, trộm cắp, thậm chí gây ra các vụ cướp manh động.

Làng có hàng chục đối tượng trộm cắp

Khoảng 21 giờ ngày 14-3, anh Nguyễn Quang Thạch (làng Tang, xã Ia Chía) ra sân phơi điều thì phát hiện có bóng người đang di chuyển về hướng làng Bang (xã Ia Chía). Anh Thạch kiểm tra thì phát hiện bị mất một số bao hạt điều.

Nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an xã phối hợp lực lượng Biên phòng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là ở khu vực làng Bang. Đến 9 giờ ngày 15-3, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang chở 1 bao điều.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng là Y Mưu N, Rơ Mah B. (cùng SN 2008, trú tại làng Kom Yố, xã Ia Chía) khai đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm hạt điều của anh Thạch. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14-3, sau gần 2 giờ tụ tập ăn nhậu, 10 đối tượng (đều trú ở làng Kom Yố) lẻn vào vườn cà phê gần sân phơi điều ẩn nấp, đợi trời tối thì chia thành 4 nhóm nhỏ đột nhập trộm cắp tổng cộng 239 kg điều khô.

Đối tượng Rơ Lan Sơn. Ảnh: Thúy Trinh Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an xã Ia Chía, nhóm trộm ở làng Kom Yố có tổng cộng 11 đối tượng, đã thực hiện ít nhất 4 vụ trộm tiền, nông sản, máy bơm, xe máy… tại làng Tang và làng Bang. Đáng lưu ý, có đến 6/11 đối tượng mới 12-13 tuổi. Trong đó, đối tượng Rơ Lan Sơn (SN 1994) là người cầm đầu rủ rê những đứa trẻ thực hiện một số vụ trộm. Đơn cử, khoảng 12 giờ ngày 25-2, Sơn phân công Rơ Mah T. (SN 2009) cảnh giới, còn Sơn và Rơ Châm B. (SN 2008) lẻn vào nhà chị Ksor Giuk (làng Tang) lấy trộm 4,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Điều đáng nói là các đối tượng hành động rất liều lĩnh. Điển hình vào ngày 18-2, Rơ Mah Tiêu (SN 2003) và Puih Tư (SN 2004) đột nhập vào nhà anh Nguyễn Quang Sỹ (làng Tang) trộm chiếc xe máy BKS 99H4-1074. Trong quá trình tẩu thoát, vì đường dốc, có hố sâu, không đưa được phương tiện ra khỏi khu vực nên các đối tượng đã đốt luôn chiếc xe chỉ còn trơ khung hòng phi tang.

Thượng úy Trần Văn Tuấn-Trưởng Công an xã Ia Chía-thông tin: “Trước đây, Rơ Lan Sơn và một số đối tượng khác từng liên quan đến một số vụ trộm cắp vặt trên địa bàn xã. Mặc dù Công an xã nhắc nhở, răn đe nhiều lần nhưng các đối tượng vẫn tái phạm. Vì vậy, chúng tôi củng cố hồ sơ để bàn giao cấp trên tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Lan Sơn về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời, đề xuất đưa 4 đối tượng khác đi giám định xương, xác định tuổi nhằm xử lý theo quy định. Công an xã cũng tham mưu chính quyền địa phương xử phạt cảnh cáo các đối tượng còn lại, bàn giao cho gia đình, phối hợp hệ thống chính trị thôn đưa ra kiểm điểm trước dân”.

Chưa có giải pháp căn cơ

Ngày 4-1, qua phối hợp tuần tra địa bàn, Công an xã Ia Chía phát hiện và bắt giữ đối tượng A Quốc (SN 2004, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai ra quyết định truy nã vào ngày 25-12-2020 về hành vi trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, Công an huyện bắt thêm 2 đối tượng thực hiện hơn 10 vụ trộm và 2 vụ cướp táo tợn trên địa bàn 2 huyện Ia Grai, Đức Cơ có liên quan đến A Quốc gồm: Ksor Sới (SN 1998, trú tại làng Beng, xã Ia Chía) và Rơ Châm Tuấn (SN 2006, trú tại làng Mít Jép, xã Ia O, huyện Ia Grai).

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng thường đột nhập nhà dân, gặp gì lấy đó. Nhóm đối tượng này còn chặn cướp tài sản trên các tuyến giao thông khiến người đi đường lo lắng.

Điển hình từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 2-1, A Quốc, Sới và Tuấn ngồi xe máy BKS 81R1-3462 chặn đường để cướp 1 điện thoại di động và tiền của chị Lê Thị L. (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) tại khu vực làng De Lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai. Tiếp đó, cả nhóm chặn đường, định cướp tài sản của một phụ nữ ở cách trụ sở UBND xã Ia Tô chừng 1 km. Nạn nhân kịp thời tri hô người đến giúp đỡ nên các đối tượng bỏ chạy.

Công an xã Ia Chía (huyện Ia Grai) thu hồi tang vật do nhóm trộm làng Kom Yố thực hiện. Ảnh: Thúy Trinh

Nói về nguyên nhân tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Ia Chía, Thượng úy Trần Văn Tuấn lý giải: “Xã Ia Chía có địa bàn rộng với hơn 2.000 hộ, 8.446 khẩu, trong đó, trên 63% là người dân tộc thiểu số, có hơn 7 km đường biên giới giáp Campuchia. Đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, do đó phần nào ảnh hưởng tới việc quan tâm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình, dẫn đến việc nhiều em bỏ học sớm.

Sau khi rời ghế nhà trường, các em sử dụng thời gian rảnh rỗi vào game online, giao du với các đối tượng xấu, không có việc làm, bị tiêm nhiễm thói ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập ở các ngã ba, ngã tư trong làng, nẹt pô xe máy... hoặc rủ nhau trộm cắp, cướp giật tài sản”.

Từ ngày 15-12-2020 đến nay, Công an xã Ia Chía phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện, giải tán hàng chục nhóm thanh-thiếu niên tụ tập về đêm, thu giữ 10 pô xe máy độ chế; đồng thời, phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng trộm cắp, đánh nhau.

Cũng trong thời gian trên, Công an huyện phát hiện, xử lý 3 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự với 13 đối tượng; gọi hỏi, răn đe 42 lượt đối tượng… Tuy nhiên, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là ở vùng biên giới Ia Grai vẫn chưa được giải quyết tận gốc.

THÚY TRINH