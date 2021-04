Gia Lai: Nhóm trộm cắp liên tỉnh sa lưới

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ vừa chuyển hồ sơ 12 đối tượng sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đầu năm 2020, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đức Cơ diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh. Đáng chú ý, chúng thường mang theo hung khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Liên tiếp các vụ mất cắp xảy ra khiến người dân hoang mang. Do đó, Công an huyện Đức Cơ đã lập chuyên án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Trung tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ-cho hay: Qua trinh sát, lực lượng Công an xác định 1 nhóm đối tượng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số tại huyện Đức Cơ và huyện Chư Prông có nhiều biểu hiện khả nghi. Một số đối tượng trong nhóm có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi ra tù trở về địa phương, các đối tượng này không chí thú làm ăn mà thường chơi bời lêu lổng. Dù không có nguồn thu nhập ổn định, nhưng chúng lại có tiền để thường xuyên tụ tập ăn nhậu, đi quán bar tại TP. Pleiku, thậm chí sử dụng ma túy đá, cỏ Mỹ.

Cầm đầu nhóm này là Kpuih Yinh (SN 1999, trú tại làng Yit Le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ). Tuy tuổi còn trẻ nhưng Yinh đã có “thành tích” bất hảo. Yinh từng được đưa đi trường giáo dưỡng vào năm 2011 vì hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2013, đối tượng tiếp tục “ngựa quen đường cũ” và bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku tuyên phạt 36 tháng tù. Khoảng tháng 3-2020, Yinh trở về địa phương cấu kết với các đối tượng hình sự tại 2 huyện Đức Cơ và Chư Prông để tạo thành 1 nhóm trộm cắp ở nhiều địa phương.

6 trong tổng số 12 đối tượng đã bị bắt giữ. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Nhóm “siêu trộm” do Yinh cầm đầu hoạt động trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đak Lak với thủ đoạn chủ yếu là đột nhập nhà dân để trộm cắp tiền, vàng, điện thoại. Đặc biệt, tài sản chúng thường nhắm đến là xe máy vì người dân thường bất cẩn không trông coi. Số tiền, vàng, điện thoại trộm cắp được, chúng bán lấy tiền tiêu xài. Riêng xe máy, nhóm này bán cho 1 đối tượng chuyên làm nghề mua bán xe máy tại huyện Chư Prông. Dù biết đây là tài sản trộm cắp nhưng đối tượng này vì lợi nhuận vẫn bất chấp tiếp tay cho tội phạm.

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ: “Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể của Công an huyện vì có nhiều nỗ lực, quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm”.

Trung tá Nguyễn Trung Hiển cho biết: “Sau khi rà soát, xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng, xác định đối tượng gây án, Công an huyện Đức Cơ đã chia ra nhiều mũi trinh sát phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh), Công an các huyện: Chư Pưh, Chư Prông, Đak Đoa… đồng loạt bắt giữ các đối tượng cốt cán của nhóm này”.

Bước đầu, các đối tượng tỏ ra ngoan cố, chỉ khai nhận các vụ việc bị bắt quả tang. Tuy nhiên, trước các chứng cứ không thể chối cãi, chúng phải cúi đầu nhận tội. Trong quá trình thực hiện chuyên án, cơ quan Công an đã điều tra truy xét, mở rộng nhiều đối tượng có liên quan không chỉ ở hành vi trộm cắp mà cả tiêu thụ, chứa chấp tài sản của nhóm trộm.

Sau khi chuyên án kết thúc, Cơ quan Công an đã bắt giữ, khởi tố, đề nghị truy tố 12 đối tượng gồm: Kpuih Yinh, Siu Ngếu (cùng SN 2002), Kpă Thưc (SN 2001), Kpuih Nhung (SN 2002), Rơ Lan Úc (SN 1999), Rơ Mah Tương (SN 2000), Siu Quốc Khánh (SN 2000, cùng trú tại huyện Đức Cơ); Kpuih Hực (SN 1999), Ngô Trường (SN 1992), Siu Me (SN 1997), Siu Bi (SN 1999), Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1987, cùng trú tại huyện Chư Prông).

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 4 đến tháng 6-2020, nhóm này đã thực hiện 28 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 8 huyện trong tỉnh và một số địa phương ở tỉnh Đak Lak, tổng số tài sản chiếm đoạt gần 360 triệu đồng. Công an huyện Đức Cơ đã thu hồi 15 chiếc xe máy mà các đối tượng đã trộm cắp để làm thủ tục hoàn trả lại cho người dân.

LÊ VĂN NGỌC