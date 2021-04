Gia Lai: Mang súng ra dọa vợ, lãnh án 12 tháng tù

(GLO)- Ngày 14-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Bình (SN 1983, trú tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) 12 tháng tù và Lê Tố (SN 1993, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) 18 tháng tù về tội “Tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”.





Bị cáo Bình (trái) và Tố trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, khoảng tháng 2-2020, Tố lên mạng xã hội Youtube học cách chế tạo súng rồi mua nhiều linh kiện khác nhau về để chế tạo 2 khẩu súng quân dụng. Sau khi chế tạo thành công, Tố đã đưa cho Bình mượn 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn để phòng thân.

Tối 19-7-2020, giữa Bình và vợ là chị N.T.P.T xảy ra cãi cọ. Trong lúc mâu thuẫn, Bình đã rút súng ra hù dọa vợ nhưng được mọi người can ngăn. Chị T. sau đó đã đến Công an huyện Đức Cơ trình báo. Khi lực lượng Công an tiến hành điều tra, Bình đã giao nộp khẩu súng và 2 viên đạn.

Riêng đối tượng Tố, trước khi bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 18 tháng từ về tội "Tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng", vào tháng 1-2021 đã bị Tòa án nhân dân huyện Chư Prông tuyên phạt 5 năm 4 tháng tù về 2 tội “Hủy hoại tài sản” và tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Tố từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2012 với mức án 7 năm tù.

VĂN NGỌC