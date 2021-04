Gia Lai: Cảnh giác với thủ đoạn trộm cắp tài sản

(GLO)- Thời gian qua, tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm quyết liệt đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này.

Gia tăng số vụ trộm cắp tài sản

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong hơn 3 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 10-4), toàn tỉnh xảy ra 65 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 21 vụ đột nhập vào nhà dân và các cơ quan, doanh nghiệp để trộm cắp hàng tỷ đồng.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng trộm cắp nhằm vào những gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi, nhà ở khu vực ít dân cư, không trang bị hệ thống chống trộm. Ngày 5-4, Công an huyện Đức Cơ nhận tin báo của ông Kpuih Hươn (làng Al Gôn, xã Ia Din) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 15 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền vàng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-4, Công an huyện đã bắt giữ thủ phạm là Hồ Văn Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Thời gian gần đây, kẻ gian đã đột nhập vào các cơ quan, doanh nghiệp như: Điện lực TP. Pleiku, Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên (Khu Công nghiệp Diên Phú), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông... để phá két sắt trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Du gây ra vụ phá két sắt trộm 6,3 tỷ đồng tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao cảnh giác

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp tài sản cho thấy, kẻ gian thường lợi dụng sự chủ quan của người dân như: không khóa xe máy; để phương tiện ở những nơi khuất tầm nhìn, không có người trông coi; cửa nhà khóa bằng các loại khóa không an toàn, thậm chí quên khóa cửa... Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ chuyên trách tại các cơ quan, doanh nghiệp lỏng lẻo; không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, hệ thống chiếu sáng, tường rào không đảm bảo; không thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khuyến cáo: “Các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 361/UBND-NC ngày 29-3-2021 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản, phòng-chống tội phạm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ tài sản tại các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình. Hạn chế không để lượng lớn tiền mặt, vàng trong nhà và cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, khi phát hiện các đối tượng nghi vấn cần thông báo ngay cho cơ quan Công an”.

LÊ ANH