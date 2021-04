Đồng Nai: Kiểm tra ma túy, phát hiện kho vũ khí, hung khí 'khủng'

Trong quá trình kiểm tra ma túy nhà của một đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện một kho vũ khí và hung khí ‘khủng’ với nhiều súng, roi điện, dao tự chế...



Đột kích kho vũ khí "khủng" của trùm 9X

Kho vũ khí, hung khí 'khủng' phát hiện tại nhà của Đặng Ngân Vũ - Ảnh: CAĐN



Chiều 13.4, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa phát hiện một kho vũ khí, hung khí ‘khủng’ trong quá trình kiểm tra ma túy.



Theo thông tin ban đầu, chiều 12.4, Công an P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) bắt quả tang Vũ Thị Ngọc Bích (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) tàng trữ 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma tuý đá). Bích khai mua ma túy này từ đối tượng tên Đặng Ngân Vũ (36 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa).



Ngay sau đó, Công an P.Phước Tân đã tiến hành kiểm tra nhà của Đặng Ngân Vũ thì phát hiện tại đây có 16 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (Vũ khai là ma tuý dạng đá).



Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện tại nhà Vũ một kho vũ khí, hung ‘khủng’, bao gồm: 2 khẩu súng cùng 7 viên đạn đầu chì, 4 viên đạn đầu cao su; 156 cây dao tự chế; 32 roi điện; 33 đèn pin chích điện; 2 cây súng bắn điện; 2 bình xịt hơi cay.



Công an P.Phước Tân lập hồ sơ bàn giao đối tượng và tang vật và cho Công an TP.Biên Hòa. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Vũ và Bích để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

