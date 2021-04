Đak Đoa: Bắt đối tượng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ Phạm Minh Vũ (SN 1987, trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa), là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Phạm Minh Vũ. Ảnh: Lê Anh

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6-2020, Vũ đến quán tạp hóa của chị Đoàn Thị Quỳnh Như tại làng Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa hỏi mượn chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime để gọi điện cho bạn. Do có quen biết từ trước nên chị Như đã đưa điện thoại cho Vũ mượn mà không hề nghi ngờ. Sau khi ra ngoài gọi điện, lợi dụng lúc chị Như sơ hở, đối tượng đã cầm điện thoại rồi lên xe bỏ đi.

Một thời gian sau, Vũ quay lại quán tạp hoá nói với chị Như đã cầm cố điện thoại với giá 1 triệu đồng và đề nghị chị đưa tiền để đi chuộc lại nhưng không được đồng ý. Cuối tháng 11-2020, khi không thấy Vũ trả lại điện thoại, chị Như mới đến Công an huyện Đak Đoa tố cáo hành vi của đối tượng.



Trong quá trình điều tra, Vũ bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 12-4, khi đối tượng vừa trở về nhà thì bị Công an huyện Đak Đoa phát hiện, bắt giữ.



Được biết, Vũ nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản", "Cố ý gây thương tích".



LÊ ANH