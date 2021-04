Đà Nẵng: Bắt nữ "đạo chích" giả dạng ăn xin, có 5 tiền án trộm cắp

Khi bị phát hiện trộm cắp, Phượng giả vờ làm người ăn xin hoặc khóc lóc van xin, cho rằng đang nuôi con nhỏ để người dân bỏ qua vụ việc.





Ngày 19-4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ nữ "đạo chích" 5 tiền án trộm cắp, chuyên đóng giả ăn xin Nguyễn Thị Kim Phượng (28 tuổi, ngụ phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).



Theo điều tra, khoảng 6 giờ ngày 13-3, Phượng đi ngang ngôi nhà đang mở cổng ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Thấy chủ nhà đang ngủ say, Phượng lẻn vào trộm 1 điện thoại rồi bỏ trốn.



Phượng tiếp tục lẻn vào lán trại công trình công nhân ở ngã ba Morrison – Võ Nghĩa (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì bị công nhân bắt quả tang hành vi trộm cắp.



Bị bắt tận tay, Phượng khóc lóc xin Công an phường Phước Mỹ bỏ qua vì đang nuôi con nhỏ, đồng thời xin trả lại điện thoại đã trộm cắp.



Tuy nhiên, Phượng lại đi trộm cắp. Tối 17-4, Phượng đột nhập nhà dân phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) trộm 10 triệu đồng. Trong lúc trên đường trộm vụ tiếp theo, Phượng bị Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) bắt giữ.



Nguyễn Thị Kim Phượng đã có 5 tiền án trộm cắp



Phượng khai nhận mình thường đóng giả ăn xin, tìm nhà dân không khóa cửa, gia chủ sơ hở thì đột nhập để lục tìm tài sản, nếu bị phát hiện thì giả vờ xin ăn hoặc khóc lóc để chủ nhà bỏ qua.



Theo Công an quận Sơn Trà, Phượng đã có 5 tiền án trộm cắp, tổng cộng gần 6 năm tù giam. Theo hồ sơ, tháng 1-2004, Phượng bị TAND quận Thanh Khê tuyên phạt 6 tháng tù. Tháng 10-2014, Phượng bị TAND quận Sơn Trà xử 9 tháng tù.



Tháng 9-2015, Phượng bị TAND quận Hải Châu xử phạt 1 năm 3 tháng tù cũng vì trộm cắp. Cứ ra tù là Phượng lại tái phạm. Tháng 5-2017, Phượng bị TAND quận Thanh Khê xử tiếp 1 năm 3 tháng tù. Bản án mới nhất Phượng vừa chấp hành xong do TAND quận Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 2 năm tù.

Theo Q. Luật (NLĐO)