Công an TP Thủ Đức bắt giam Youtuber Lê Chí Thành

Ngày 14-4, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã ra lệnh bắt để tạm giam Lê Chí Thành (SN 1983, quê Vĩnh Phúc) về tội "Chống người thi hành công vụ".



Lê Chí Thành nổi tiếng trên mạng xã hội là một youtuber, facebooker chuyên quay lại cảnh lực lượng CSGT làm công vụ ở các tuyến đường trên địa bàn TP HCM.





Mới đây, trưa 20-3, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện ôtô lưu thông trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) đi vào làn xe hai bánh nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Quá trình kiểm tra, Lê Chí Thành không xuất trình được CMND, giấy đăng ký xe theo đúng quy định. Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình CMND; không có giấy đăng ký xe. Sau đó, CSGT đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để tạm giữ theo quy định.



Tuy nhiên, quá trình này mất nhiều thời gian vì Lê Chí Thành liên tục đứng chặn ở đầu ôtô, khiến xe cẩu phương tiện vi phạm không làm việc được. Theo đó, Lê Chí Thành yêu cầu phải niêm phong bánh xe trước với lý do "lỡ sau này các anh cạy bỏ "hàng họ", đinh ốc gì vào đó thì sao", đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng "chứng minh các anh làm đúng pháp lý đi".



Sau đó, Đội CSGT Rạch Chiếc đã đề nghị Công an phường Hiệp Phú phối hợp xử lý. Tuy nhiên, Lê Chí Thành vẫn "khó dễ" rằng "các anh không đủ thẩm quyền mời tôi, kêu Trưởng công an phường ra đây mời tôi chưa chắc là được".



Trước đó, video "giám sát CSGT Đội Phú Lâm làm việc" của Lê Chí Thành đã gây bức xúc dư luận vì những phát ngôn quy kết thiếu căn cứ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CSGT.

