Công an tỉnh Gia Lai ra quân tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 15-4, tại xã Ia Ake, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Phú Thiện tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.





Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên xã Ia Ke. Ảnh: Lê Hòa

Trong 3 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn 4 huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 11 người chết và 9 người bị thương. Trong đó có 10/13 vụ TNGT liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, làm chết 7 người, bị thương 6 người; hơn 90% số vụ TNGT có nguyên nhân do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Riêng địa bàn huyện Phú Thiện xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 4 người, bị thương 2 người đều liên quan đến thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số.



Phát biểu tại lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thanh-thiếu niên về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.



Dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng 30 suất quà và 250 bộ quần áo; Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) hỗ trợ 500 kg gạo cho các hộ nghèo xã Ia Ake; hệ thống kinh doanh ô tô-xe máy Toàn Trung tặng 100 chiếc mũ bảo hiểm cho người dân.



LÊ HÒA