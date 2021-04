Chư Prông: Tạm giữ đối tượng trồng hơn 1.300 cây cần sa trong vườn nhà

(GLO)- Chiều 13-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phát (SN 1986, trú tại làng Mui, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi trồng cây cần sa.

Đối tượng Phát đang bị tạm giữ hình sự và khu vườn trồng cây cần sa. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 17 giờ ngày 12-3, Công an huyện Chư Prông phát hiện tại vườn nhà Phát có trồng cây cần sa. Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) cùng lực lượng chức năng huyện Chư Prông kiểm tra hiện trường. Qua đó xác định, tại vườn của Phát có trồng 1.378 cây cần sa, cao từ 11 cm đến 200 cm với tổng trọng lượng 186 kg.

Sau khi biết tin, Phát đã đến cơ quan Công an trình diện và khai nhận số cần sa trên đối tượng trồng từ tháng 1-2021 để… cho gà ăn. Được biết, Phát chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

VĂN NGỌC