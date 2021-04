Bí mật trong ngôi nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai

Ập vào kiểm tra ngôi nhà đầy bí mật, công an phát hiện 1 nữ, 5 nam thanh niên đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa.





Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Huỳnh Văn Duy (27 tuổi, quê Cà Mau) và Trần Vũ Trường (22 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, công an lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.



Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, Công an phường Thống Nhất bất ngờ kiểm tra căn nhà thuộc tổ 4, khu phố 6. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng gồm 1 nữ, 5 nam thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.



Công an thu giữ tại hiện trường 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng cùng một số tang vật liên quan.





Duy (trái) và Trường tổ chức sử dụng ma túy bị công an tạm giữ



Bước đầu công an xác định căn nhà trên do Duy thuê lại rồi cải tạo thành nhiều phòng bay lắc, cung cấp ma túy cho các con nghiện. Nhóm dân chơi trên đã liên lạc, đưa cho Duy 6 triệu đồng để mua ma túy và lo "bãi đáp".



Để tránh bị phát hiện, Duy không tổ chức sử dụng cho các con nghiện tại địa phương và chỉ đạo Trường cảnh giới vòng ngoài, phục vụ cung cấp tất cả vật dụng cần thiết cho các con nghiện ăn, nghỉ tại chỗ….



