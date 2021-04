Bắt tạm giam người đàn bà giả chết để trốn nợ

Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn bà giả chết khai nhận đã tạo ra "màn kịch" như vậy nhằm trốn nợ.





Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi; ngụ thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Người đàn bà giả chết tự tổ chức lễ tang cho chính mình



Như đã thông tin, chiều 29-3, bà Tuyết với con trai đi mua quan tài ở Đồng Tháp. Sau đó, người đàn bà này dặn tài xế sau khi để 3 bao cát vào quan tài và đậy nắp lại thì trang trí hoa bên ngoài như đang chở thi thể đã được nhập quan. Khi quan tài được đưa về nhà bà Tuyết, chỉ có 4 người khiêng. Thấy quan tài quá nhẹ nên nhiều người nghi vấn.



Trong những ngày gia đình bà tổ chức đám đang đúng theo phong tục địa phương, chính quyền sở tại quan sát thấy chồng, con của bà Tuyến không người nào buồn, khóc. Đặc biệt, các con của bà Tuyến kể với mọi người về nguyên nhân mẹ tử vong có nội dung khác nhau.



Cụ thể, có người nói bà Tuyến bị tai nạn giao thông chết ở Đồng Tháp, người thì nói té sông chết. Đến ngày sắp đưa đi an táng, con bà Tuyến lại nói mẹ mình bị bệnh chết gần khu vực biên giới Campuchia.



Bà Tuyết tại cơ quan công an



Để làm rõ nguyên nhân "bà Tuyến tử vong" trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với Tổ Phòng chống dịch Covid-19 của huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang. Cơ quan điều tra cũng thuyết phục gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi.



Sáng 31-3, nắp quan tài được mở ra thì mọi người không thấy thi thể của bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ và 3 bao cát. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng VKSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.



Trong quá trình lực lượng làm việc, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Bước đầu, bà Tuyến khai giả chết là do tự bà sắp đặt rồi kêu các con thuê xe chở quan tài về gia đình để tổ chức đám tang.



Sau khi được đưa về Công an huyện Cù Lao Dung, bà Tuyến khai rằng giận chồng nên muốn làm đám tang giả để thử lòng chồng. Tuy nhiên, bà này sau đó đổi lời khai là muốn "thử lòng" những chủ nợ đến dự đám tang.



Tuy nhiên sau đó, người đàn bà giả chết này khai nhận lý do tổ chức đám tang giả nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của một số người mà bà đã vay tiền.

Theo HOÀNG KIM (NLĐO)