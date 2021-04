Bắt nóng đối tượng truy nã đặt biệt nguy hiểm trốn từ Hải Phòng vào Bảo Lộc

Đối tượng Bùi Quốc Khánh (18 tuổi) sau khi gây án ở Hải Phòng đã lẩn trốn vào nhà người quen tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).





Ngày 13-4, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang hoàn thành các hồ sơ thủ tục bàn giao đối tưởng Bùi Quốc Khánh (18 tuổi, ngụ tại huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho Công an huyện An Lão di lý về địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.





Đối tượng Bùi Quốc Khánh bị Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bắt giữ.



Trước đó, vào trưa 12-4, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác minh công dân đến tạm trú, cư trú trên địa bàn, Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) phát hiện Bùi Quốc Khánh từ huyện An Lão (TP Hải Phòng) vào tạm trú tại nhà một người quen trên địa bàn với nhiều biểu hiện nghi vấn.



Xác minh nhanh, Công an phường Lộc Sơn phát hiện Bùi Quốc Khánh là bị can chính trong vụ án "Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản" đã bị Công an huyện Lão (TP Hải Phòng) khởi tố điều tra vào ngày 20-1-2021. Sau khi bị khởi tố, Bùi Quốc Khánh đã trốn khỏi nơi cư trú.





Lệnh truy nã đặc biệt nghiêm trọng đối tượng Bùi Quốc Khánh.





Ngày 9-3-2021, Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với bị can Bùi Quốc Khánh về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Theo Đình Thi (NLĐO)