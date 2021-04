Bắt 6 người trong vụ đánh trọng thương một đại úy công an ở Đồng Nai

Công an huyện Trảng Bom vừa khởi tố, bắt giam 6 bị can liên quan đến vụ một đại úy công an bị đánh trọng thương trong lúc tiếp nhận, giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên.



Công an lấy lời khai 1 trong 6 bị can





Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hà Tùng (23 tuổi), Nguyễn Trường Khang (22 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Cà Mau); Giáp Thanh Phú (25 tuổi), Huỳnh Thanh Phát (19 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh An Giang); Kiều Minh Đức (20 tuổi), Hồ Xuân Hùng (19 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Bước đầu điều tra xác định, tối 10-4, Tùng cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật tại 1 quán ăn thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Rời quán, cả nhóm rủ nhau đến một quán karaoke trên địa bàn để hát. Riêng Phú, Khang và Phát vào Khu công nghiệp (KCN) Hố Nai chơi thì xảy ra xích mích, xô xát với nhóm của N.H.L. (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Sau đó, Phú gọi Tùng cùng nhóm bạn ra đánh L.



Bị đánh, L. đến chốt bảo vệ A1 - KCN Hố Nai trình báo sự việc với đại úy công an Phạm Hồng Quán, cán bộ Đồn Công an KCN Sông Mây-Hố Nai. Thấy L. đang trong phòng trực bảo vệ, làm việc với đại úy Quán (mặc cảnh phục), Tùng xông vào la lối, chửi bới L.. Đại úy Quán đã yêu cầu Tùng ra ngoài nhưng đối tượng không chấp hành và có thái độ thách thức, xô đẩy buộc cán bộ công an phải dùng tay đẩy ra khỏi phòng trực bảo vệ.



Sau đó, Tùng gọi Hùng, Giáp, Phát, Khang, Đức và Huỳnh Quang Nhí đến chốt bảo vệ A1, dùng tay, chân đánh anh L. Nhận thấy các đối tượng hung hãn, đại úy Quán đã rút súng bắn đạn cao su ra yêu cầu nhóm Tùng dừng ngay việc đánh anh L. Tuy nhiên, Tùng dùng tay đấm vào mặt đại úy Quán nhiều lần dẫn đến thương tích sưng nề, bầm tím vùng mắt trái, chấn thương vùng đầu mặt… Trước tính chất manh động của các đối tượng, cán bộ công an đã phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo khiến Tùng và nhóm đối tượng tẩu thoát.



Công an huyện Trảng Bom đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt ngay sau khi xảy ra sự việc.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)