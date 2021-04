An Khê: Đối tượng côn đồ lãnh án 8 năm tù

(GLO)- Ngày 12-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Dũng (SN 1993, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) 8 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Hùng Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, trưa 25-10-2020, Dũng đi dự đám cưới và có uống nhiều bia. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi từ đám cưới về ngang qua khu vực ngã tư Đồng Găng thuộc tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê, Dũng thấy ông Nguyễn Ngọc Hiến (SN 1967, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê)-là người hành nghề xe ôm đang đứng đón khách tại đây. Nhớ lại câu chuyện xích mích giữa ông Hiến và cậu của mình cũng làm nghề xe ôm nên Dũng nảy sinh ý định trả thù cho cậu.

Dũng về nhà lấy xe máy rồi dùng túi ni lông màu đen để che biển số xe, sau đó đi mua 1 tuýp sắt và quay lại ngã tư Đồng Găng. Khi đến nơi, Dũng lao vào đánh 1 cái trúng đầu ông Hiến khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Dũng tiếp tục đánh 1 cái nữa trúng vào cẳng tay ông Hiến. Khi được mọi người can ngăn, Dũng quay ra đập phá chiếc xe máy của ông Hiến đang dựng gần đó rồi bỏ trốn.

Sau đó, biết không thể trốn thoát, Dũng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Ông Hiến bị Dũng đánh chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu, đến ngày 13-11 thì xuất viện. Kết quả giám định thương tích của nạn nhân là 22%.

VĂN NGỌC