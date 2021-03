YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương xác định việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” của YouTuber Thơ Nguyễn lên mạng xã hội là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan.



Dẹp loạn YouTuber độc hại

YouTuber Thơ Nguyễn làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương chiều 16/3/2021. (Ảnh: TTXVN phát)



Chiều 16/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục có buổi làm việc với N.T.H.T - chủ kênh TikTok Thơ Nguyễn về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” được cho là mê tín dị đoan.



Tại buổi làm việc, YouTuber Thơ Nguyễn đã nhận thức được hành vi vi phạm do không cố ý và đã gửi lời xin lỗi tới các cơ quan chức năng, các em nhỏ và cộng đồng mạng về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây hiểu nhầm mê tín dị đoan.



Qua làm việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác định việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” của YouTuber Thơ Nguyễn lên mạng xã hội là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan nên đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với YouTuber Thơ Nguyễn.



Việc xử phạt được thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.



Trước đó, vào ngày 27/2/2021, Thơ Nguyễn đã thực hiện đăng tải đoạn video có nội dung “xin vía học giỏi” trên mạng xã hội TikTok gồm có 2 phần.



Phần 1 là nội dung video gây tranh cãi, dậy sóng trên cộng đồng mạng, phần 2 là video “đính chính” với các em nhỏ, đây là búp bê thường, không phải là búp bê ma, “muốn học giỏi thì phải siêng học chứ không cầu xin được.”



Theo giải trình của YouTuber Thơ Nguyễn, thì do chính sách của TikTok chỉ cho đăng tải mỗi đoạn video có thời lượng tối đa là 60 giây nên có tình trạng là video nêu trên được đăng tải ở hai thời điểm khác nhau (không liên tục) gây hiểu nhầm cho cộng đồng mạng.



Sau sự việc xảy ra, Thơ Nguyễn và ekip đã ẩn hết các clip đã đăng tải trước đó và tạm ngưng làm YouTuber trong thời gian tới.

Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)