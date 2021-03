Xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh do người dân cung cấp: Kinh nghiệm từ Đak Đoa

(GLO)- Bên cạnh việc xử lý trực tiếp các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) còn tiếp nhận, xử lý vi phạm qua hình ảnh do người dân cung cấp. Bước đầu, hoạt động này đã nhận được sự phản hồi tích cực.

Theo Trung tá Nguyễn Thế Anh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, thực hiện Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an, Công an huyện Đak Đoa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tuyên truyền, khuyến khích người dân tích cực hưởng ứng, hỗ trợ lực lượng Công an trong việc phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo đó, Công an huyện đã thành lập nhóm công khai “An toàn giao thông huyện Đak Đoa” trên mạng xã hội Facebook để làm đầu mối tiếp nhận phản ánh của người dân. Hiện nhóm đã thu hút hơn 1.000 người tham gia và mỗi bài viết đều có hàng ngàn lượt tương tác. Công an huyện Đak Đoa là đơn vị duy nhất trong tỉnh có một kênh tương tác riêng về an toàn giao thông trên mạng xã hội để tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp.

Công an huyện Đak Đoa là đơn vị duy nhất có kênh tương tác riêng về an toàn giao thông trên mạng xã hội. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với trang Facebook “Công an huyện Đak Đoa”, Công an các xã, thị trấn cũng đã có trang Facebook riêng. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã tạo lập, quản lý 109 nhóm trên mạng xã hội Zalo cho các thôn, làng, tổ dân phố với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương và lực lượng Công an. Các nhóm, trang mạng xã hội này trở thành đầu mối tương tác, cung cấp thông tin về an ninh trật tự nói riêng, an toàn giao thông nói chung của người dân đến lực lượng chức năng.

Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Công an huyện Đak Đoa là một trong những đơn vị điển hình, tiên phong trong việc xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp và đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp để xác minh, xử lý, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. Qua đó không chỉ nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp mỗi công dân cảm thấy có trách nhiệm trong việc giám sát, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Giao thông nói riêng và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung”.

Với mạng lưới này, Công an huyện Đak Đoa đã tận dụng được “tai mắt” của người dân để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo Trung tá Nguyễn Thế Anh, việc người dân cung cấp hình ảnh, clip liên quan đến giao thông sẽ được xử lý triệt để nhằm tạo hiệu ứng xã hội, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh về trật tự an toàn giao thông, chúng tôi tiến hành xác minh, truy tìm, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Đây là một hình thức xử lý nguội mà chúng tôi áp dụng khá hiệu quả trong thời gian gần đây”-Trung tá Nguyễn Thế Anh khẳng định.

Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình này, Công an huyện Đak Đoa đã tiếp nhận 20 thông tin tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự; 50 thông tin, hình ảnh phản ánh về những bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ do người dân cung cấp...

Trên cơ sở đó, cơ quan Công an đã xử lý 15 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với tổng số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, Công an huyện tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương.

Trò chuyện với P.V, anh Lê Văn Tuân (thị trấn Đak Đoa) bày tỏ: “Trước đây, thấy thanh niên lạng lách, nẹt pô, chở 3 không đội mũ bảo hiểm, chúng tôi rất bức xúc mà không làm gì được. Nay chúng tôi hoàn toàn có thể quay lại hình ảnh, biển số xe để Công an có cơ sở xử lý vi phạm”.