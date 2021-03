Xử lý 2 phụ nữ tung tin huyện Gia Lâm có 149 người mắc COVID-19

Hai phụ nữ sống tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) đưa lên mạng xã hội thông tin sai sự thật việc trên địa bàn có 149 người mắc COVID-19 đã bị phát hiện, xử lý.



Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý với hai người phụ nữ đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: CAHN.





Ngày 28.2, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin đã lập hồ sơ xử lý 2 phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên bàn huyện Gia Lâm lên mạng xã hội.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Gia Lâm phát hiện tài khoản Facebook “N.H” đăng tải nội dung: "Ninh Hiệp 149 người dương tính. Mọi người cần bảo vệ ngay".



Cơ quan chức năng khẳng định, đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.



Tiến hành xác minh, Công an huyện Gia Lâm đã làm rõ và triệu tập chủ tài khoản Facebook trên là N.T.H, (37 tuổi, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm) đến làm việc.



Tại cơ quan Công an, chị H. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xoá bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.



Công an huyện Gia Lâm cũng xác minh, làm rõ chị N.T.S (31 tuổi; trú tại Đình Xuyên, Gia Lâm) về việc sử dụng tài khoản Zalo cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch COVID-19.



Quá trình làm việc, chị S. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và xoá bỏ bài viết trên.



Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp trên theo quy định.



https://laodong.vn/phap-luat/xu-ly-2-phu-nu-tung-tin-huyen-gia-lam-co-149-nguoi-mac-covid-19-884467.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)