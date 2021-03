Vụ nữ học sinh tiểu học bị hiếp dâm tại trường: Nghi phạm đi tù về

Nghi phạm hiếp dâm một nữ học sinh tiểu học tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An từng có một tiền án, không có việc làm ổn định.

Ngày 24-3, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tiếp tục tạm giữ D.Đ.T. (SN 1982, quê xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) hiện đang ở trọ tại phường Hưng Bình, TP Vinh, để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Nghi phạm D.Đ.T. tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc trên, tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết đối tượng T. chưa lập gia đình, người này từng có một tiền án, sau khi bị bắt và ở tù ra, T. không có việc làm ổn định và thường xuyên vắng nhà.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 22-3, người nhà bị hại trình báo sự việc một đối tượng có hành vi hiếp dâm bé gái ở khu vực Trường tiểu học xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã khẩn trương rà soát, xác minh nhanh các đối tượng nghi vấn. Đến 2 giờ ngày 23-3, lực lượng chức năng xác định T. là đối tượng tình nghi số 1 và bắt giữ ngay tại phòng trọ ở phường Hưng Bình, TP Vinh.

Hiện cơ quan công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra để xử lý T. trước pháp luật.

Đức Ngọc (NLĐO)