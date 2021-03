Vụ Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị án tù 12-13 năm

Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt mức án từ 12 năm tù đến 13 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo Đinh La Thăng là 30 năm tù.



Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận chỉ đạo chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ

Bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm tại phiên xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Sáng 10/3, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ chuyển sang phần tranh luận.



Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án.



Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bị cáo Đinh La Thăng (sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) từ 12 năm tù đến 13 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo Đinh La Thăng là 30 năm tù.



Các bị cáo: Vũ Thanh Hà (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB) từ 7-8 năm tù; Trần Thị Bình (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) 2-3 năm tù; Phạm Xuân Diệu (sinh năm 1960, nguyên Tổng Giám đốc PVC) 5-6 năm tù; Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC) 4-5 năm tù; Đỗ Văn Quang (sinh năm 1972, nguyên Trưởng ban Ban Kinh tế kế hoạch - sau là Ban Kinh tế đấu thầu PVC) và Nguyễn Xuân Thủy (sinh năm 1961, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng đầu tư dự án - PVB) cùng bị đề nghị từ 3-4 năm tù; Khương Anh Tuấn (sinh năm 1975, nguyên Phó Trưởng phòng Thương mại - PVB), Lê Thanh Thái (sinh năm 1960, nguyên Trưởng phòng Phòng Kinh doanh - PVB), Hoàng Đình Tâm (sinh năm 1981, nguyên Kế toán trưởng PVB) cùng bị đề nghị từ 30-36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 224, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015).



Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC) từ 11-12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 224, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015) và từ 10-11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo quy định tại Điều 356, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015); tổng hợp hình phạt đối với 2 tội danh này là 21-23 năm tù.



Tổng hợp với các bản án trước đó, hình phạt chung đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh là tù chung thân.





Bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai báo trước Hội đồng xét xử phiên xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Bị cáo Đỗ Văn Hồng (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc – PVC Kinh Bắc) bị đề nghị từ 6-7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo quy định tại Điều 356, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015). Tổng hợp với bản án 13 năm tù trước đó, bị cáo Đỗ Văn Hồng bị đề nghị từ 19-20 năm tù.



Trước đó, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai ngay từ khi đặt bút ký hợp đồng thực hiện dự án này với giá hơn 59 triệu USD, bị cáo đã biết là với giá này thì không đủ tiền làm.



Việc ký hợp đồng với mức giá này là do bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo PVN. Bị cáo Thanh cũng cho rằng việc hợp đồng này không thực hiện được không phải do năng lực của PVC không đáp ứng được mà là do không có tiền để thực hiện dự án.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quá trình thực hiện, do Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nên Dự án Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. PVC sau đó cũng có báo cáo thừa nhận Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực để thực hiện dự án.



Tháng 3/2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành. PVC đưa ra lý do việc dừng dự án vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý và kết nối các giao diện về công nghệ...



Liên quan đến diện tích 3.400m2 đất tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng bị cáo không chỉ đạo Tổng Giám đốc PVC lúc đó là Vũ Đức Thuận chuyển tạm ứng 25 tỷ đồng cho PVC Kinh Bắc.



Trịnh Xuân Thanh khai cũng không trao đổi, bàn bạc với bị cáo Đỗ Văn Hồng về việc tạm ứng này để có tiền mua đất. Đối chất với bị cáo Thanh tại Tòa, bị cáo Hồng cũng khai không có việc bàn bạc chuyển tiền tạm ứng này.



Về hành vi này, cáo trạng xác định, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng về việc đầu tư mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo bằng tiền tạm ứng cho thực hiện dự án của PVC. Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng trái quy định 25 tỷ đồng.



Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, trình bày các luận cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình.

Theo Kim Anh-Nguyễn Cúc (TTXVN/Vietnam+)