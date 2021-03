Vụ chi 20 tỉ "điều chuyển giám đốc công an tỉnh": Khởi tố, bắt giam 3 bị can

Liên quan vụ 'điều' đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng, Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo.

Từ trái sang: các bị can Vũ Văn Quý, Hoàng Thị Tâm, Ngô Văn Trọng. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan đến vụ chi 20 tỉ đồng để “điều chuyển giám đốc công an tỉnh” (Thanh Niên đã đưa tin), tối 20.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ H.Phúc Thọ, Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Riêng Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, nhóm của Quý, Tâm, Trọng và Cảnh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh). Mãnh bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả số lượng lớn. Nhóm của Cảnh hợp đồng với Mãnh sẽ nhờ người “điều chuyển” đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, với giá 20 tỉ đồng để Mãnh dễ bề làm ăn; trong đó đã nhận tiền cọc của Mãnh 10 tỉ đồng. Sau đó không có vụ điều chuyển nào được thực hiện nên Mãnh đòi lại tiền. Tuy nhiên, nhóm Cảnh, Quý, Tâm, Trọng chỉ chuyển trả Mãnh 7,4 tỉ đồng, số còn lại chiếm đoạt để chia nhau tiêu xài.

Theo Trần Ngọc (TNO)