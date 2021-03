Từ Quảng Ngãi vào Bình Định thực hiện hàng loạt vụ trộm ở siêu thị

Chỉ sau vài giờ đón xe vào Bình Định, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa.





Ngày 3-3, Công an phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chuyển giao Lâm Thị Hồng (61 tuổi; ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".





Lâm Thị Hồng sau khi bị bắt giữ



Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 1-3, Lâm Thị Hồng đi xe khách từ tỉnh Quảng Ngãi vào TP Quy Nhơn với mục đích trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hồng vào siêu thị Big C lấy trộm 30 chai dầu ăn, 16 hộp sữa bột, tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng.



Đến khoảng 19 giờ 30 phút, Hồng đến siêu thị Co.opmart Quy Nhơn lấy trộm 20 hũ yến, 17 lon sữa ông Thọ thì bị bảo vệ phát hiện nên phải trả 1,3 triệu đồng mua số hàng trên. Tiếp theo, khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi ăn khuya, phát hiện có tiệm tạp hóa mở cửa nhưng không có người nên Hồng lẻn vào trộm 1 thùng bia Tiger mang về nhà nghỉ cất giấu.



Sáng 2-3, Hồng quay lại siêu thị Big C với ý định tiếp tục trộm đồ thì bị nhân viên an ninh phát hiện, báo cáo Công an phường Ghềnh Ráng phối hợp làm rõ.

Theo Đức Anh (NLĐO)