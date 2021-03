Trịnh Xuân Thanh khai nhiều lãnh đạo góp tiền mua đất Tam Đảo

Trả lời thẩm vấn tại phiên toà, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT PVC, cho biết đã huy động nhiều anh em bạn bè mua đất ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), trong đó có một cá nhân (nay là một Phó tổng giám đốc PVN).





Ngày 9-3, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) và 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ tiếp tục phần xét hỏi.



Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, bị can Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch HĐQT PVC, bàn bạc với bị can Đỗ Văn Hồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc). Tháng 8-2009, trong thời điểm PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Hồng mua lô đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Sau đó, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT PVC, bị can Thanh đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng trái quy định để có tiền mua đất.



Trịnh Xuân Thanh tại phiên toà - Ảnh: TTXVN



Tiếp đó, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ của mình đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lô đất lại cho mình với giá 23,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC mua lại thửa đất trên với 20,8 tỉ đồng và nhờ bố đẻ mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu, còn 3 tỉ đồng không trả.



Sau khi nhận chuyển nhượng từ PVC Kinh Bắc, ông Trịnh Xuân Giới tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ công ty Mai Phương gồm cả thửa đất trên cho vợ của Trịnh Xuân Thanh. Đến tháng 6-2016, vợ của Trịnh Xuân Thanh tiếp tục chuyển nhượng cho công ty khác với giá 45 tỉ đồng.



Tại phiên toà, bị cáo Đỗ Văn Hồng khai nhận việc mua 3.400 m2 đất tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc sau đó chuyển nhượng lại cho gia đình Trịnh Xuân Thanh với số tiền 23,8 tỉ đồng. Đến nay gia đình ông Thanh đã chuyển trả 20,8 tỉ đồng, hiện vẫn còn nợ 3 tỉ đồng.



Trước câu hỏi của kiểm sát viên về việc vì sao không đòi số tiền này, bị cáo Hồng đáp: "Tôi có đòi ông Trịnh Xuân Giới và ông ấy hứa sẽ trả làm 2 lần nhưng chỉ nói chuyện, không đòi bằng văn bản.".



Kiểm sát viên dẫn lời khai của ông Hồng tại giai đoạn điều tra thể hiện, bị cáo này không dám đòi tiền Trịnh Xuân Thanh vì vị trí của người này quá cao. Bị cáo Hồng thừa nhận: "Khi đó, điều tra viên hỏi tôi sao không kiện đòi tiền hoặc áp dụng các biện pháp dân sự khác, tôi trả lời vị trí của ông Thanh cao nên tôi không kiện".



Đại diện VKS tiếp tục truy hỏi: "Vậy tức là bị cáo không dám đòi tiền Trịnh Xuân Thanh?". Đáp lại, ông Hồng khẳng định là có đòi tiền ông Trịnh Xuân Giới nhưng chỉ không nghĩ đến việc đi kiện.



Về việc dùng tiền tạm ứng để thi công mang đi mua đất, bị cáo Hồng lý giải: "Việc chi tiêu doanh nghiệp hoàn toàn không có quy định rõ đồng nào mua cá, đồng nào mua rau. Bị cáo thực hiện hợp đồng với PVC bằng nguồn lực khác của công ty. Bị cáo chỉ sai khi không thực hiện hợp đồng. Khi nhận cáo trạng, bị cáo rất bàng hoàng".



Trước đó, trả lời thẩm vấn, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cũng phủ nhận vai trò của mình trong việc bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua 3.400 m2 đất tại Tam Đảo. Theo đó, bị cáo Hồng định mua đất để đầu tư dự án sinh lợi.



"Tôi có nói họ đầu tư đi tôi mua một căn. Sau đó, ông Hồng làm chứ không có liên quan gì đến tôi cả, tại vì không phải xin ý kiến tôi. Trong quá trình làm, không biết vì sao lại bảo tôi chỉ đạo mồm cho ai ứng tiền là hoàn toàn không có chuyện đó"- ông Thanh khai.



Theo bị cáo Trịnh Xuân Thanh, đến năm 2016, khi lên Tam Đảo chơi, biết việc công ty của Hồng gặp khó khăn chưa triển khai được dự án nên mới nói vợ mình huy động bạn bè mua giúp hoặc giới thiệu. Từ đó, những người góp tiền mua là một quan chức (nay là Phó tổng giám đốc PVN), ông Trịnh Xuân Tuấn (em Trịnh Xuân Thanh), vợ Trịnh Xuân Thanh và một cựu tổng cục phó Tổng cục cảnh sát.



"Tôi không quan tâm chuyện đó từ đấy đến tận bây giờ. Với vị trí của tôi, tôi có lấy tiền của ông Hồng thì việc gì phải nợ. Bảo mày đưa tao 5 tỉ không ai biết"- Trịnh Xuân Thanh khai.

Theo NLĐO