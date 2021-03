TPHCM: 15 giờ triệt phá nhanh băng trộm xe máy táo tợn

Băng trộm xe máy đã táo tợn lấy đi 2 chiếc xe máy trước cửa nhà một người dân. Chỉ trong vòng 15 giờ sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã bắt giữ được các đối tượng liên quan.





Ngày 1.3, Công an TPHCM cho biết, Công an quận Tân Bình vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp xe gắn máy xảy ra trên địa bàn quận.



Trước đó vào ngày 22.2, anh T.V.K.H (ngụ phường 15, quận Tân Bình) đã đến Công an quận Tân Bình trình báo về việc bị mất trộm 2 xe máy hiệu Piaggio Vespa màu trắng và Honda Vision màu đỏ đen khi để trước cửa nhà mình vào lúc 19h30 cùng ngày.



Công an quận Tân Bình đang tạm giữ T.D.Vũ, N.H.Minh, N.V.Tuấn, P.Đ.A.Dũng, L.A.Hào để điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TPHCM



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét bắt giữ các đối tượng trộm cắp.



Qua điều tra, Tổ công tác đã xác định được các đối tượng thực hiện vụ trộm xe gắn máy trên gồm: T.D.Vũ (sinh năm 1990), N.H.Minh (sinh năm 1988), N.V.Tuấn (tự Tửng, sinh năm 1988), P.Đ.A.Dũng (sinh năm 1992), L.A.Hào (sinh năm 1989).



Trong vòng gần 15 giờ, lực lượng điều tra đã bắt giữ được cả 5 đối tượng trên; thu giữ 6 xe gắn máy các loại. Ảnh: Cổng TTĐT Công an TPHCM



Hiện, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ T.D.Vũ, N.H.Minh, N.V.Tuấn, P.Đ.A.Dũng, L.A.Hào để điều tra, xử lý theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/tphcm-15-gio-triet-pha-nhanh-bang-trom-xe-may-tao-ton-884712.ldo



Theo NGUYỄN HUY (LĐO)