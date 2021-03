Tiền Giang: Triệt phá trường gà có 6 lớp cảnh giới, thu hơn 200 triệu đồng

Ngày 8.3, Phòng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang) - cho biết: Vừa triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, thu giữ trên 200 triệu tiền mặt và bắt giữ 42 đối tượng.





Theo cơ quan công an, khoảng 14h30 ngày 7.3, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đồn biên phòng Kiểng Phước và phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang đột nhập vào một khu đất trống cạnh căn nhà của bà Nguyễn Thị Cúc ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, phát hiện khoảng 100 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: P.V



Cơ quan công an đã bắt giữ 42 người có liên quan, 12 con gà đá, tạm giữ 54 xe máy các loại, 29 điện thoại di động, thu giữ trên 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ đánh bạc.



Bước đầu, công an nhận định trường gà này do Mát Lượng (ở thị xã Gò Công) đứng ra tổ chức và làm chủ. Mỗi ngày thu hút hàng trăm con bạc đến từ các nơi đến tham gia.



Tại đây có tổ chức bán thức ăn và nước uống cho các con bạc. Trường gà này có người cảnh giới qua 6 lớp mới lọt vào bên trong được. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát đã triệt phá được trường gà này.



Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý những người đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Theo Công an Tiền Giang, từ ngày 15.12.2020 đến nay, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã triệt phá gần 30 tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, bắt giữ hàng trăm người, thu nhiều tỉ đồng. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã khởi tố nhiều bị can để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc", "tham gia đánh bạc" dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

https://laodong.vn/phap-luat/tien-giang-triet-pha-truong-ga-co-6-lop-canh-gioi-thu-hon-200-trieu-dong-886844.ldo

Theo THÀNH NHÂN (LĐO)