Tạm giữ khẩn cấp kẻ dùng dao bầu đâm bác gái tử vong ở Hải Phòng

Sáng 8.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin chính thức vụ Giết người xảy ra tại ngõ Đặng Kim Nở (Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng).



Đối tượng Nguyễn Hoài Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP.Hải Phòng



Cụ thể, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, khoảng 10h40 ngày 7.3 tại trước cửa số nhà 32 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng, do mâu thuẫn trong việc gia đình nên Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1991) dùng dao đâm vào người bà T.T.H (sinh năm 1969, cùng trú tại số 35 gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng).



Hậu quả, bà H. tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Hoài Thương đã bỏ trốn.





Hiện trường vụ án. Ảnh Công an TP.Hải Phòng





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Thương về hành vi Giết người.



Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Lê Chân phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an quận Lê Chân đã vận động được Nguyễn Hoài Thương ra đầu thú.



Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.



Theo Đặng Luân (LĐO)