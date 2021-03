Tạm giữ đối tượng liên quan đường dây đưa người vượt biên trái phép

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh được Công an tỉnh An Giang xác định là một mắt xích trong đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang.



Xe khách chở 53 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Phát hiện 34 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)



Chiều 10/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1988, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".



Qua điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Văn Khanh là đối tượng liên quan trong vụ Công an thành phố Châu Đốc phát hiện và bắt giữ 13 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia.



Trước đó, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7/3, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khu vực khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang có xe ôtô 16 chỗ, biển kiểm soát 67B-012.68 chở nhiều đối tượng nghi vấn xuất cảnh trái phép nên lực lượng Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tiến hành mật phục bắt giữ.



Phương tiện do tài xế Nguyễn Phương Hùng (sinh năm 1986, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) điều khiển.



Qua kiểm tra, Công an thành phố Châu Đốc phát hiện 13 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.



Qua đấu tranh, tài xế Hùng khai nhận chở thuê 13 đối tượng trên từ thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) sang thành phố Châu Đốc, khi đến khu vực trên, trong lúc đang đợi một người lạ trên xã biên giới Khánh Bình xuống để giao lại và nhận tiền công thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.





Đối tượng Nguyễn Văn Khanh được xác định là mắt xích liên quan đến đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)



Đối tượng Nguyễn Văn Khanh được Công an tỉnh An Giang xác định là một mắt xích trong đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang.



Hiện các đối tượng người Trung Quốc bị phát hiện đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ liên quan đến đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép này và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng có liên quan.



Công an An Giang quyết tâm xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)