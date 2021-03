Quý bà ở quận 6 mất gần 27.000 USD vì tin lời "bác sĩ Liên Hiệp Quốc"

Một quý bà ở quận 6, TP HCM đã tin lời một kẻ “thả thính” trên mạng xưng là "bác sĩ Liên Hiệp Quốc" nên chuyển cho đối tượng gần 27.000 USD.



Trai ngoại "thả thính tình ảo", nhiều quý bà sụp bẫy





Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của bà H.M.M. (SN 1986, ngụ quận 6, TP HCM).



Thông qua mạng facebook, ngày 9-8-2020, bà H.M.M. kết bạn và làm quen với một người tên Norris Florenz với nick Trang Nguyên. Trang Nguyên tự xưng là bác sĩ làm việc cho Liên Hiệp Quốc và đang công tác tại Gaza.



Trang Nguyên thông báo cho bà M. rằng ngày 3-9-2020 sẽ gửi một kiện hàng về Việt Nam nhưng không có người thân nên nhờ bà M. nhận giúp và bà M. đồng ý.





Các đối tượng lấy hình tướng tá để dụ các quý bà



Ngày 8-9-2020, bà M. nhận được mail với nội dung là công ty vận chuyển báo có kiện hàng và phải đóng phí hải quan nhưng cụ thể bao nhiêu sẽ thông báo sau.



Hai ngày sau, bà M. nhận được mail thông báo phải đóng phí hải quan là 6.945 USD. Nhận được mail, bà M. đã chuyển khoản số tiền này tương đương 164 triệu đồng cho tài khoản mang tên Trịnh Thị Hoài Thu của một ngân hàng có chi nhánh ở TP Phan Rang Tháp Chàm.



Ngày 17-9-2020, bà M. tiếp tục nhận được mail thông báo đóng 13.733 USD phí hải quan. Sau khi nhận mail, bà M. đã hai lần chuyển đến tài khoản Trịnh Thị Hoài Thu số tiền 328 triệu đồng.





Những thùng quà được photoshop địa chỉ khiến các quý bà dễ tin





Biết "cá đã cắn câu", ngày 22-9-2020, "bác sĩ Liên Hiệp Quốc" tiếp tục yêu cầu bà M. chuyển thêm 5.989 USD phí hải quan. Bà M. đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) cho người tên Tang Phoi Nhien số tiền 141,3 triệu đồng.



Ngày 25-9-2020, bà M. tiếp tục nhận thông báo rằng kiện hàng đang ở hải quan, muốn nhận thì phải đóng phí giấy chứng nhận an toàn đường bộ với số tiền 7890 USD. Biết đã sập bẫy, bà M. đến công an tố cáo.



Xét đơn tố cáo của bà H.M.M cùng những chứng cứ do bà M. cung cấp có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Công an TP HCM khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)