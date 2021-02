Pleiku: Liên tiếp xảy ra mất trộm tại các tiệm tạp hóa

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp tại một số tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Đối tượng trộm bia bỏ chạy bị camera an ninh ghi lại.

Theo đó, khoảng 15 giờ 58 phút ngày 27-2, 1 nam thanh niên đi vào tiệm tạp hóa AN HI (11 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế) bê trộm 2 thùng bia Tiger mang ra xe máy do 1 đối tượng khác đang cảnh giới bên ngoài. Khoảng 5 phút sau, đối tượng tiếp tục quay lại lấy trộm thêm 2 thùng bia nhãn hiệu Saigon và Bia Việt. Khi chủ cửa hàng phát hiện đuổi theo thì đối tượng liền lên xe bỏ trốn.