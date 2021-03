Phát hiện khai thác vàng trái phép ở Đak Đoa

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa về kiểm tra thông tin các hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa Đak Sơmei và xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) với xã Hà Tây (huyện Chư Păh). Sáng ngày 18-3 Công an huyện Đak Đoa đã tổ chức lực lượng trinh sát tuần tra, khảo sát các khu vực nhà rẫy của người dân trên địa bàn 2 xã Đak Sơmei, Hà Đông.

Qua công tác kiểm tra, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện tại khu vực nhà “Đầm” của 14 hộ dân thuộc làng Kon Mahar, xã Hà Đông có 2 điểm có dấu hiệu nghi vấn khai thác vàng trái phép. Tại địa điểm thứ nhất, lực lượng Công an phát hiện có 3 hố nước, giữa 3 hố có một giàn sàng đất, đá; xung quanh có 3 máy nổ, đầu bơm, một xe máy múc hiệu SANI và lán trại của các đối tượng dùng để ở. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang túc trực tại đây. Qua đấu tranh nhanh, bước đầu các đối tượng khai nhận là Trần Mạnh Quang (SN 1964, trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) làm quản lý nhân công và Võ Doãn Bình (SN 1991, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) làm lái xe máy múc. Các đối tượng khai nhận thêm, khu vực này do đối tượng Nguyễn Triệu Phú (SN 1984, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku) làm chủ và giao cho Quang làm quản lý (tại thời điểm kiểm tra các công nhân không có mặt tại hiện trường). Tại điểm khai thác thứ 2 cách khoảng 1 km, lực lượng chức năng phát hiện thêm các hố đào đãi vàng, 2 máy nổ, xe máy múc hiệu HITACHI. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng là Trần Văn Thông (SN 1969, trú tại tỉnh Đăk Lăk) làm quản lý và đối tượng Vũ Văn Thanh (SN 1986, trú tại tỉnh Đăk Lăk) làm công. Bước đầu, các đối tượng khai nhận khu vực này do Nguyễn Văn Trực (SN 1984, trú xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa) làm chủ và giao cho Thông làm quản lý (các nhân công không có mặt tại hiện trường).

Hiện trường bãi khai thác vàng. Ảnh: Lê Anh

Qua quá trình làm việc, đối tượng Trần Mạnh Quang (quản lý bãi 1) và Trần Văn Thông (quản lý bãi 2) đều khai nhận đang tiến hành cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu khoáng sản. Tuy nhiên, các đối tượng không xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cải tạo đồng ruộng.

Hiện lực lượng chức năng đang đấu tranh với 4 đối tượng gồm: Trần Mạnh Quang, Võ Doãn Bình, Trần Văn Thông, Vũ Văn Thanh và tạm giữ nhiều tang vật dùng để khai thác vàng trái phép.

LÊ ANH-VĂN NGỌC