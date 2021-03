Ớn lạnh với 30 đối tượng chuẩn bị súng, mã tấu để huyết chiến

30 thanh niên của 2 nhóm chuẩn bị sẵn súng, mã tấu, tuýp sắt để hỗn chiến thì bị công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.





Ngày 16-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can liên quan vụ dàn trận hỗn chiến trong đêm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Trước đó, rạng sáng 3-3, tại khu vực bên nghĩa trang thuộc khu phố 6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, một nhóm khoảng 30 đối tượng mang theo mã tấu, tuýp sắt, dao lê để giải quyết mâu thuẫn.



Các đối tượng cùng hung khí bị giữ



Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng công an đã nhanh chóng bố trí tổ công tác bao vây và ngăn chặn kịp thời trước khi xảy ra đổ máu. Ngay tại chỗ, công an đã bắt giữ 6 đối tượng, thu 2 xe máy, 13 dao tự chế, 4 tuýp sắt. Sau đó, lực lượng công an đã tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại.



Bước đầu xác định, đối tượng Trần Trung Đạo (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác nên đã hẹn nhau ra khu vực trên để "giải quyết". Khi đến khu vực hẹn, các đối tượng đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, trong đó có đối tượng đã mang theo cả súng tự chế.



Khi bị lực lượng công an phát hiện, truy đuổi, các đối tượng còn chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Hiện một số đối tượng vẫn đang bỏ trốn bị công an truy tìm.

