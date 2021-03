Nữ thủ quỹ xinh đẹp làm thủ tục cho khách vay tiền xong mang đi đánh bạc

Sau khi làm hồ sơ gian dối để cho khách hàng vay đảo nợ, nữ thủ quỹ của một quỹ tín dụng liên xã ở Sơn La đã không cho ai vay mà dùng toàn bộ số tiền đó mang đi đánh bạc.





Ngày 9-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đang thụ lý giải quyết vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra năm 2020, tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSHS ngày 5-3.





Nữ thủy quỹ Đàm Thị Huyền Trang - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La





Theo Công an TP Sơn La, từ đầu năm 2020, Đàm Thị Huyền Trang (SN 1990; ngụ tổ 6, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), là thủ quỹ thuộc Quỹ tín dụng liên xã, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền cho khách hàng vay đảo nợ ngân hàng để hỏi vay tiền của người khác.



Sau khi vay được tiền, nữ thủ quỹ xinh đẹp không cho ai vay đảo nợ ngân hàng mà sử dụng để đánh bạc dẫn đến không còn khả năng trả nợ, đến ngày 7-7-2020, Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Đàm Thị Huyền Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.



Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam Đàm Thị Huyền Trang



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông báo thủ đoạn phạm tội của Đàm Thị Huyền Trang, đề nghị công an các huyện, TP thuộc tỉnh Sơn La thông tin đến mọi công dân trên địa bàn biết.



Đồng thời, yêu cầu ai là người bị hại của Đàm Thị Huyền Trang nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La để được giải quyết theo quy định.

Theo Phong Sơn (NLĐO)