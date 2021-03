Ngang nhiên khai thác đá trái phép

(GLO)- Lợi dụng việc hạ nền để xây dựng nhà kho tại làng Bua (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ), ông Hồ Viết Thọ (tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) đã đưa máy móc và nhân công vào khai thác đá trái phép.

Từ nguồn tin của người dân, ngày 16-3, chúng tôi tiếp cận bãi đá nằm trong phần đất rẫy cao su của ông Hồ Viết Thọ. Tại hiện trường, không có người và phương tiện khai thác đá. Tuy nhiên, khoảng đất rộng khoảng 2.400 m2 bị đào bới ngổn ngang với hàng ngàn viên đá chẻ thành phẩm và hàng trăm đá cây với kích thước khác nhau chất thành từng đống lớn, nhiều cây dài hơn 3 m. Theo một số người dân nơi đây, bãi đá này xuất hiện đã nhiều tháng nay. Dù chính quyền địa phương và ngành chức năng đã kiểm tra và yêu cầu dừng khai thác, nhưng ông Thọ vẫn cho người vào chẻ đá.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trọng Phú-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho biết: Vụ việc này xảy ra từ tháng 9-2020. Sau khi phát hiện, UBND xã chỉ đạo Công an xã và cán bộ địa chính tiến hành kiểm tra và đề xuất hướng xử lý. Đầu tháng 10-2020, sau khi phát hiện tại đất rẫy của ông Thọ có khoảng 100 m3 đá nguyên khối và 1 xe đá khoảng 18 m3 đang được chở đi nơi khác, xã đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hộ ông Thọ giữ nguyên hiện trường, không tiếp tục khai thác đá. Sau đó, UBND xã đã báo UBND huyện tại cuộc họp giao ban nội chính và tiếp tục chỉ đạo Công an xã theo dõi nghiêm ngặt để ngăn ngừa hành vi vận chuyển đá đi nơi khác. “Tuy nhiên, ngay sau Tết Nguyên đán, qua tuần tra, chúng tôi lại phát hiện ông Thọ tiếp tục cho nhân công chẻ đá. Nghi ngờ ông Thọ chẻ đá để bán, UBND xã chỉ đạo Công an xã tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường”-ông Phú nói.

Hiện trường khai thác đá trái phép. Ảnh: Hồng Thương

Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện Đức Cơ, ngày 12-3, Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Pnôn và Công an xã tiến hành kiểm tra hiện trường và làm việc với ông Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, trên đất rẫy của ông Thọ có khoảng 100 m3 đá nguyên khối và khoảng 10 m3 đá chẻ thành phẩm. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Thọ trình bày: Sau khi phát hiện một phần đất rẫy cao su của ông không phát triển được, ông đã cải tạo đất và hạ một phần đất rẫy để làm nhà kho. Trong quá trình thi công vướng phải nhiều đá nguyên khối nên ông đã thuê nhân công múc số đá trên lên bề mặt và chất thành đống. Sau đó, ông thuê nhân công chẻ khoảng 2.000 viên đá để xây dựng nhà kho. Số đá còn lại không nhằm mục đích buôn bán, cho, tặng hoặc vận chuyển ra khỏi đất rẫy.

Đá được chẻ thành từng viên đá thành phẩm. Ảnh: Hồng Thương

Khi làm việc với UBND xã Ia Pnôn, ông Thọ trình bày diện tích đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không cung cấp các giấy tờ liên quan. “Việc làm của ông Thọ đã vi phạm Luật Khoáng sản. Nếu không kiên quyết xử lý, ông Thọ sẽ lợi dụng bán đá để trục lợi. Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng để kiểm kê lại và đề xuất UBND huyện hướng xử lý đối với lượng đá đã đưa lên mặt đất. Trong đó, xem xét, đánh giá về trữ lượng đá xem có đưa vào quy hoạch mỏ khoáng sản hay không để tham mưu UBND huyện báo lên Sở Tài nguyên và Môi trường”-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn cho hay.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25-2, UBND huyện Đức Cơ có Công văn số 293/UBND-KT chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Ngày 16-3, Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phan Quang Thái và lãnh đạo UBND huyện cũng đã có buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND xã Ia Pnôn. “Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và UBND xã Ia Pnôn xác minh, làm rõ và đề xuất hướng xử lý”-Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Phận thông tin.

.

Hiện trường khai thác đá trái phép. Clip: Hồng Thương

HỒNG THƯƠNG