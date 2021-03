Ngăn chặn kịp thời 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về An Giang

Ngày 21/3, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vừa phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về An Giang.



Theo thông tin, vào khoảng 17h30 ngày 20/3, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, có trẻ em dưới 16 tuổi.



Theo Trạm biên phòng này cho biết, 61 người này đều là người dân tộc Chăm, có hộ khẩu thường trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nhóm người này xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để làm thuê tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Do sợ ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia nên những người này nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam.



Sau khi phát hiện, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tiếp nhận, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 người về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định".



Hiện Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao 61 người này cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đưa đi cách ly theo quy định.

https://danviet.vn/ngan-chan-kip-thoi-61-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-campuchia-ve-an-giang-20210321113951121.htm

Theo HỒNG CẨM (Dân Việt)