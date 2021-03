Một giáo viên mất 650 triệu đồng sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ

Nhận được cuộc gọi thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi mã OTP, chị N.T.T.H (trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) thực hiện theo hướng dẫn và bị mất luôn 650 triệu đồng trong tài khoản.



Sập bẫy lừa mã OTP ngân hàng, nữ gia sư bị rút sạch tiền trong tài khoản

Thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân hoặc nộp tiền vào tài khoản nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT



Ngày 2.3, Công an huyện Nho Quan, Ninh Bình cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng của một giáo viên trên địa bàn huyện.



Cụ thể, vào sáng ngày 27.2, chị N.T.T.H, (là giáo viên một trường THCS trên địa bàn huyện Nho Quan, Ninh Bình) nhận được cuộc điện thoại của một người lạ tự xưng là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh Ninh Bình gọi điện thông báo tài khoản của chị tại ngân hàng bị lỗi mã OTP. Nếu không kích hoạt lại, tài khoản sẽ bị đóng băng.



Để lấy lòng tin của chị H, đối tượng còn đọc đúng lịch sử các cuộc giao dịch gần đây của chị H tại ngân hàng này.



Tin nhắn hướng dẫn quét mã QR mà đối tượng gửi cho chị H qua Zalo. Ảnh: NT



Ngay sau đó đối tượng này kết bạn zalo và hướng dẫn chị H cách thực hiện quét mã QR để kích hoạt lại mã OTP.



Vì chị H không biết cách thực hiện nên đối tượng đề nghị sẽ làm giúp chị và yêu cầu chị đọc mã của tin nhắn do ngân hàng gửi tới.



Để trấn an, đối tượng này nói với chị H sau khi mã OTP được kích hoạt lại, ngân hàng sẽ hoàn trả lại tiền sau 2 phút. Không chút nghi ngờ, chị H đã làm theo hướng dẫn và 3 lần cung cấp mã OTP cho đối tượng.



Ngay sau đó chị nhận được 3 tin nhắn xác nhận trừ tiền trong tài khoản, lần 1 trừ 300 triệu đồng; lần 2 trừ 200 triệu đồng và lần 3 trừ 150 triệu đồng.



Ngay sau đó, không thấy tiền được hoàn trả về, biết mình bị lừa, chị H đã báo sự việc trên với ngân hàng nêu trên ở Ninh Bình và Công an huyện Nho Quan.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nho Quan phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

https://laodong.vn/phap-luat/mot-giao-vien-mat-650-trieu-dong-sau-cuoc-goi-tu-so-dien-thoai-la-884811.ldo



Theo DIỆU ANH (LĐO)