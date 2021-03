Liên tục đuổi chém 2 người vì cho rằng bị theo dõi

Nghĩ bị người khác theo dõi, gây nguy hiểm cho mình, Cao Chu Thanh đã liên tục dùng dao bầu giấu trong người ra đuổi, chém các nạn nhân.





Ngày 2-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Cao Chu Thanh (SN 1982, không có nơi ở cố định) và Đỗ Duy Ngọc (SN 1988, trú tại quận Thanh Xuân) để điều tra liên quan đến hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".





Cao Chu Thanh (phải) và Đỗ Duy Ngọc tại cơ quan công an



Trước đó, Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của 2 người đàn ông tên Vượng và Tiến (cùng ở phường Khương Đình) về việc bị một nam thanh niên lạ mặt cầm dao đuổi đánh tại phố Khương Đình. Đối tượng này đã dùng dao đâm vào bả vai anh Tiến khiến nạn nhân bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn anh Vượng may mắn hơn, phát hiện đối tượng cầm hung khí đuổi đánh, đã nhảy xuống hồ nước nên đối tượng bỏ đi.



Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, nhận định đối tượng nguy hiểm, có hung khí, nhiều khả năng "ngáo đá"(rối loạn thần kinh do dùng ma tuý đá), lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng, ngăn chặn hành vi phạm tội nghiêm trọng.



Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng, 2 con dao bầu và nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.



Tại cơ quan điều tra, Cao Thu Thanh khai nhận khoảng 4 giờ ngày 26-2, sau khi từ nhà nghỉ đi ra, Thanh lang thang tìm chỗ ăn sáng. Thanh nhìn thấy anh Tiến đi phía trước, nghĩ anh Tiến có ý định đánh mình nên Thanh đã rút 2 con dao nhọn ra đâm vào người nạn nhân. Bị thương, anh Tiến sợ hãi bỏ chạy, còn Thanh tiếp tục đi ăn sáng và quay về nhà nghỉ lấy đồ đạc để đến phòng trọ của Đỗ Duy Ngọc.





2 con dao được Cao Chu Thanh sử dụng



Ngoài vụ việc trên, trong ngày 24-2, Thanh đang đứng ở ven hồ Đầm Hồng xem câu cá thì có anh Vượng và một số người khác đến cùng xem và nói chuyện. Thấy anh Vượng chửi, Thanh nghĩ anh ta chửi mình nên đã lấy 2 con dao giấu trong người ra đuổi đánh anh Vượng. Anh Vượng sợ hãi nhảy xuống hồ bơi ra xa, sau đó Thanh bỏ đi.



Trước đó, ngày 18-2, Thanh đi xe máy đến phường Khương Đình thì thấy một người đàn ông đang đứng trước ngõ, cùng một chiếc xe Honda Lead. Thanh nghĩ người này đang theo dõi và gây nguy hiểm cho mình, nên đã dừng xe lấy dao chém vào vùng lưng của nạn nhân. Người đàn ông sợ hãi vứt xe bỏ chạy.



Thanh khai mua 2 con dao ở chợ gần cầu Thăng Long với mục đích phòng thân. Còn với số ma túy thu giữ tại nhà Ngọc, Ngọc khai đã mua của một người đàn ông lạ mặt với giá 450.000 đồng để sử dụng.



Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Cao Chu Thanh có 10 tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự và trộm cắp. Còn Đỗ Duy Ngọc có 2 tiền án tiền sự về hành vi cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.



Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)