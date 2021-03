Kông Chro: Tạm giữ đối tượng trộm 4 con dê

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Minh Cường (SN 1993, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng Cường cùng 2 trong số 4 con dê tang vật. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 22 giờ ngày 6-3, Cường đột nhập vào nhà rẫy của ông Đinh Kươp ở làng Pting (xã Sró, huyện Kông Chro) bắt trộm 4 con dê. Đối tượng mang dê bỏ vào trong bao tải rồi để lên xe máy BKS 18Z9-2896 đưa đi tiêu thụ nhưng bị người dân phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho cơ quan Công an.

Bước đầu xác định, Cường từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2016 và đã được xóa án tích.



VĂN NGỌC