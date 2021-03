Khởi tố vụ tham ô tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku.

Trụ sở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku. Ảnh: Lê Gia

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Kbang xác định: Trong quá trình thực hiện dự án hỗ trợ trồng cây công nghiệp ngắn ngày liên kết chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại 2 xã Lơ Ku và Krong (huyện Kbang), ông Lý Kim Thành-nguyên Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku đã tự ý giữ lại số tiền gần 90 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.



Đây là vụ án khởi nguồn từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Minh Phương-Kế toán trưởng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku từ tháng 11-2020. Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã giao Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã kiểm tra, xác minh. Sau khi có kết luận về việc giữ lại tiền để chi tiêu cá nhân của ông Thành, Thanh tra huyện Kbang đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang để điều tra dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản”.



Được biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) cũng đang xác minh, làm rõ một số hành vi có dấu hiệu phạm tội khác xảy ra tại hợp tác xã này.

LÊ GIA