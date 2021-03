Khởi tố lang băm gạ bệnh nhân quan hệ tình dục, quay clip rồi tống tiền

Gã lang băm ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) sau khi gạ gẫm bệnh nhân quan hệ tình dục, quay clip rồi tống tiền nạn nhân đã bị công an khởi tố.



Bị can Vũ Văn Vĩnh - Ảnh Hà Tâm



Ngày 5.3, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Vĩnh (33 tuổi, trú tại xã Quảng La, TP.Hạ Long) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Theo điều tra của Công an TP.Hạ Long, Vĩnh vốn là thầy lang chuyên thuốc nam gia truyền và bấm huyệt. Vào tháng 11.2020, gã lang băm này nhận chữa bệnh trĩ cho chị Q., trú tại P.Cao Xanh (TP.Hạ Long).



Đáng chú ý, quá trình khám chữa bệnh, Vĩnh nói với chị Q. mỗi lần bấm huyệt thì phải quan hệ tình dục với y, nên chị Q. đã đồng ý.



Vĩnh sau đó nảy sinh ý định tống tiền nên đã sử dụng điện thoại di động của mình quay video clip các lần quan hệ tình dục của hai người.



Đến đầu tháng 12.2020, Vĩnh gọi điện cho chị Q. nói trên mạng xã hội Facebook có đăng video hình ảnh quan hệ tình dục giữa chị Q. và mình. Nếu chị Q. muốn gỡ video nói trên thì phải chuyển cho các “đối tượng” 10 triệu đồng. Chị Q. đồng ý và đưa tiền cho Vĩnh.

Nhiều lần sau đó, Vĩnh sử dụng các số điện thoại khác để liên lạc với chị Q. với cùng nội dung, nếu muốn xóa clip nhạy cảm thì phải đưa tiền gã đi lo lót.



Nhằm lấy lòng tin của chị Q., Vĩnh chủ động góp tiền với chị này để nộp tiền cho những người gọi điện tống tiền chị Q. (thực chất đều là do Vĩnh giả mạo). Tổng số tiền Vĩnh chiếm đoạt của chị Q. là 50 triệu đồng.

Theo LÃ NGHĨA HIẾU (TNO)