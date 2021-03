Khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh bị thương

(GLO)- Công an TP. Pleiku tiến hành trích xuất nhiều camera an ninh trên đường Tôn Đức Thắng để xác minh vụ tai nạn giao thông khiến cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2006, trú tại thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) và Nguyễn Bá Linh (SN 2008) bị thương. Cả 2 chị em là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế).

Khoảng 10 giờ 28 phút ngày 12-3, cháu Trang điều khiển xe đạp điện chở em trai lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng xã Biển Hồ đi xã Tân Sơn. Khi đến trước nhà số 254 Tôn Đức Thắng (thuộc địa phận xã Biển Hồ), 2 cháu va chạm với xe ô tô chưa rõ BKS lưu thông cùng chiều từ phía sau đi tới. Vụ va chạm khiến 2 cháu ngã ra đường, chiếc ô tô tiếp tục lưu thông về phía trước. Hậu quả, cháu Trang bị gãy chân phải và tay trái, còn cháu Linh bị xây xát tay chân.

Hình ảnh camera ghi lại trước số nhà 238 Tôn Đức Thắng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V, đoạn đường xảy ra tai nạn khá hẹp vì trong khu vực đang thi công. Điểm xảy ra va chạm là đường đất, gồ ghề vừa được đào lên để thi công cống thoát nước. Cháu Trang cho hay: “Cháu đang đi sát vào lề đường thì có 1 chiếc ô tô loại 4 chỗ màu xanh đi chầm chậm từ phía sau lên ép sát khiến cháu bị ngã về phía bên phải. Cháu không nhìn rõ biển số xe. Khi ngã xuống, cháu bị choáng, còn em trai cháu chỉ kịp nhìn thấy biển số chiếc xe đó có một số 4”.

Trong khi đó, chị Trần Thị Hoài-mẹ của nạn nhân thì cho biết: Sau khi xảy ra tai nạn, cháu Linh bị xây xát nhẹ và nhận ra chiếc xe ô tô màu xanh nên nhờ một người đi đường điều khiển xe máy đuổi theo. Đi khoảng 2 km thì chiếc xe ô tô này dừng lại, cháu Linh cùng người dân đi đường có hỏi người phụ nữ điều khiển xe này tại sao gây tai nạn xong bỏ chạy. Tuy nhiên, người phụ nữ giải thích mình không phải là người điều khiển xe va chạm với chiếc xe đạp điện của chị em Linh.

Cháu Nguyễn Thị Huyền Trang bị gãy chân phải và tay trái sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

“Gia đình tôi cũng không đòi hỏi đền bù hay bồi thường gì cả. Nhưng đã có va chạm mà không dừng lại hỏi thăm, đưa 2 cháu đi cấp cứu thì tôi mong lực lượng Công an vào cuộc làm rõ để răn đe, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho người khác”-chị Hoài bức xúc. Cũng theo chị Hoài, gia đình đã phối hợp với Công an TP. Pleiku tiến hành thu thập các camera an ninh trên đường Tôn Đức Thắng đoạn trước và sau điểm tai nạn. Tại điểm xảy ra tai nạn không có camera. Tuy nhiên, tại trước nhà số 238 Tôn Đức Thắng, cách đó gần 100 m có 1 camera thể hiện có 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ màu xanh đi phía sau chiếc xe đạp điện do cháu Trang điều khiển khoảng 10 m. Phía sau chiếc xe này chỉ có một vài chiếc ô tô khác ở khoảng cách xa.

Theo nguồn tin của P.V, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh phương tiện theo lời kể của cháu Linh và cháu Trang. Tuy nhiên, trên chiếc xe màu xanh do người phụ nữ điều khiển không có dấu vết va quệt với phương tiện khác. Người phụ nữ này cũng phủ nhận việc đã gây ra tai nạn.

Chiếc xe đạp điện cũng chỉ có dấu vết ở phần bên phải sau cú ngã. Bên cạnh đó, 2 nạn nhân bị ngã về bên phải đường. Do đó, vết thương nghi do quá trình cháu ngã dùng tay, chân chống đỡ dẫn đến gãy, không phải vết thương do bánh xe ô tô chèn qua như một số thông tin đã lan truyền. Công an TP. Pleiku đang khẩn trương thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

LÊ VĂN NGỌC