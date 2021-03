Kết luận vụ nam tiếp viên Vietnam Airline làm lây lan dịch bệnh

Trước khi bị khởi tố, bị can Dương Tấn Hậu là tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airline và đã làm lây lan dịch bệnh khiến 3 người dương tính Covid-19.



Ngày 2-3, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận VKSND TP HCM đã nhận được kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ của Cơ quan An ninh điều tra cùng cấp đề nghị truy tố bị can Dương Tấn Hậu (bệnh nhân Covid-19 1342, SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điều 240 Bộ luật Hình sự.



Bị can Dương Tuấn Hậu trước khi bị khởi tố là tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines. Hiện nay Hậu được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.





Công an đọc lệnh khởi tố bị can Dương Tấn Hậu



Theo Công an TP HCM, bị can Dương Tấn Hậu vi phạm quy định cách ly, đã tiếp xúc với bệnh nhân 1325, sau đó lây cho thầy giáo dạy tiếng Anh là bệnh nhân 1347 trong thời gian cách ly ở nhà.



BN 1347 đã tiếp xúc nhiều người khi đi dạy, tập gym, uống cà phê, karaoke... khiến 2 người khác dương tính là BN 1348, BN 1349.



Công an TP HCM nhận định bị can Hậu đã vi phạm quy định tại khu cách ly riêng của Vietnam Airlines, sau đó tiếp tục vi phạm quy định cách ly tại địa phương khi được cho về nhà, làm lây lan bệnh cho 3 người.



Trước đó, sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu xử lý nghiêm để răn đe. Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, BN 1342 không những vi phạm trong quá trình cách ly tập trung, cách ly tại nhà mà còn không tự giác khai báo, không viết nhật ký đi lại, ví dụ như việc anh ta đi học ở Trường Đại học Hultech. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP đề nghị khởi tố BN này sau bước khởi tố vụ án.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)