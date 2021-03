Gia Lai: Đột kích trường gà "khủng", bắt giữ 36 đối tượng

(GLO)- Khoảng 13 giờ ngày 25-3, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Chư Prông triệt phá một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 36 đối tượng; tạm giữ hơn 20 con gà đá, gần 20 chiếc xe máy và 16 chiếc ô tô. Đồng thời, lực lượng Công an thu giữ trên sới bạc và trên người các đối tượng hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tờ phơi ghi tiền cá cược. Các con bạc đến từ nhiều địa phương như TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê… và các tỉnh Phú Yên, Đak Lak, Bình Định.

Theo nguồn tin của P.V, trường gà này được xây dựng từ khoảng cuối năm 2020 trong khu vực nương rẫy, đường sá ngoằn ngoèo, trắc trở. Từ quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) đến trường gà khoảng 4 km, phải qua nhiều ngã rẽ đường đất.

Bước đầu xác định, trường gà do 1 đối tượng trú tại huyện Chư Pưh và 1 đối tượng trú tại thị trấn Chư Prông cầm đầu. Các đối tượng đã xây dựng trường gà với khung sắt thép kiên cố, lợp mái tôn trong phạm vi khoảng 1.000 m2 được rào khép kín bằng lưới B40 và chỉ để 1 cửa ra vào.

Bên trong khu vực này có 2 sân đá gà được xây dạng hình tròn bằng bê tông có đường kính khoảng 3 m và phân chia khu để nuôi nhốt gà. Sân đá gà được trang bị nhiều quạt, bóng điện. Các đối tượng cũng xây dựng căng tin để phục vụ ăn uống cho các con bạc.

Hàng chục con bạc bị bắt giữ tại trường gà. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Công an xác định sới gà thường được tổ chức vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, diễn ra từ 8 giờ sáng đến đêm khuya khi hết độ đá gà. Nhóm tổ chức trường gà cắt cử nhiều đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới từ quốc lộ 14, khi xuất hiện người lạ mặt sẽ cảnh báo vào bên trong. Mỗi người vào trường gà phải xuất trình giấy tờ tùy thân, sau đó được phát thẻ đeo có ghi tên để có tư cách chơi và dễ dàng quản lý trong quá trình cá cược.

Nhóm tổ chức trường gà thu tiền xâu với tỷ lệ 5% trên số tiền cá cược của các con bạc. Để thu lợi nhuận, các đối tượng cũng đặt ra nội quy của trường gà là phải sử dụng cơm, nước, khăn… do nhóm này cung cấp mà không được tự ý mang ở ngoài vào.

Trường gà được tổ chức quy mô, mang tính chất chuyên nghiệp này đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an huyện Chư Prông tiến hành các biện pháp trinh sát, lên kế hoạch chặt chẽ để vây bắt.

Khoảng 13 giờ ngày 25-3, khi các đối tượng đang say sưa theo dõi các trận đá gà để sát phạt nhau, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an đã mật phục, bao vây trường gà từ nhiều hướng. Phát hiện bị truy bắt, nhiều đối tượng đã phá hàng rào bỏ chạy.

Hiện các đối tượng và vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự sàng lọc, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

LÊ VĂN NGỌC