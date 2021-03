Điều tra 2 đối tượng trói người phụ nữ cướp tài sản ở Quảng Nam

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra 2 đối tượng vào nhà trói người phụ nữ vào chân giường và cướp tài sản.



Thanh niên 19 tuổi giết cụ bà 84 tuổi để cướp tài sản tiêu Tết

Chư Sê: 2 đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản trong đêm

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an





Tối 11.3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên đang tiến hành điều tra làm rõ vụ 2 đối tượng vào nhà trói người dân để cướp tài sản.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, 2 đối tượng nam điều khiển xe máy (chưa rõ lai lịch, biển số xe) đến nhà bà Đ.T.T. (43 tuổi, trú thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) với ý định cướp tài sản. Phát hiện bà T. đang ở nhà một mình nên 2 đối tượng này đã dùng thuốc mê khống chế, trói bà T. vào chân giường và lục soát lấy 5,7 triệu đồng rồi bỏ trốn.



Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm.



Vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/dieu-tra-2-doi-tuong-troi-nguoi-phu-nu-cuop-tai-san-o-quang-nam-888227.ldo

Theo Hoàn Nhân (LĐO)