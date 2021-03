Đak Pơ: Tạm giữ 4 đối tượng đánh bạc trong cây xăng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Số tiền tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Hữu Thanh

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 23-3, tại cây xăng dầu Thắng Lợi (thôn 5, xã An Thành), lực lượng Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh phỏm.

Các đối tượng gồm: Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú tại tổ 3, thị trấn Đak Pơ), Trần Văn Sáng (SN 1992, trú tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1979, trú tại thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak Pơ), Phan Thành Vinh (SN 1992, trú tại thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê).

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chiếu bạc hơn 5 triệu đồng và trên người các đối tượng hơn 33,5 triệu đồng.

HỮU THANH