Đak Pơ: Bắt 3 đối tượng xóc đĩa trong quán cà phê

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phan Tấn Hải (SN 1987), Lê Đình Thọ (SN 1981), Đào Quốc Văn (SN 1987, cùng trú tại xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) về hành vi đánh bạc.





3 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Theo đó, chiều 2-3, các đối tượng này tụ tập tại một quán cà phê ở thôn 2, xã Hà Tam để đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, các trinh sát của Công an huyện Đak Pơ phối hợp cùng Công an xã Hà Tam đã ập vào tụ điểm trên và bắt quả tang 3 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.



Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ gần 8 triệu đồng cùng 1 bộ dụng cụ xóc đĩa.



VĂN NGỌC