Đà Nẵng: Bán sách "kiếm lời", nam thanh niên chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng để đánh bạc, cá độ bóng đá

Bằng thủ đoạn bán sách chiết khấu từ 19-38%, Trần Ngô Gia Bách đã lừa đồng nghiệp nhập số lượng lớn sách giáo khoa từ các nhà sách về để bán nhằm chiếm đoạt lấy tiền trả nợ, đánh bạc và sử dụng cá nhân.





Ngày 11/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngô Gia Bách (SN 1990, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản".



Theo cáo trạng, Bách là đồng nghiệp của ông Hồ Anh Tín (phường Phước Ninh, quận Hải Châu), làm việc tại Công ty CP đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng. Khoảng đầu năm 2017, do biết ông Tín có quen biết với các nhà sách ở các tỉnh, có thể nhập sách số lượng lớn về bán. Bách nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng việc nhờ ông Tín đứng ra liên hệ lấy sách giáo khoa các loại về giao cho Bách đi bán kiếm lời.





Bị cáo Trần Ngô Gia Bách tại tòa.



Do tin tưởng Bách, ông Tín liên hệ mua sách của các đơn vị, cá nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Việt Hà (tỉnh Quảng Ngãi), bà Phạm Thị Hường (tỉnh Quảng Bình) và ông Nguyễn Văn Đức (tỉnh Quảng Nam) giao cho Bách. Tổng giá trị sách ông Tín giao cho Bách là hơn 17 tỷ đồng.



Sau khi nhận sách từ ông Tín, Bách liên hệ các đại lý sách để bán với mức giá chiết khấu cao, từ 19-38% nhằm lấy được tiền ngay. Mặc dù các đại lý thanh toán đầy đủ tiền hàng, nhưng Bách chỉ trả lại cho ông Tín hơn 10 tỷ đồng để trả cho người cung cấp. Số còn lại, Bách chiếm đoạt để trả nợ, đánh bạc và sử dụng cá nhân.



Ngoài ra, Bách cũng nhờ ông Tín lấy số lịch trị giá 70 triệu đồng từ công ty 2 người đang làm việc đi bán. Đồng thời, Bách lấy lý do trả nợ để tiếp tục mượn ông Tín số tiền 220 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng Bách đã nhận và chiếm đoạt của ông Hồ Anh Tín số tiền 7,071 tỷ đồng.



Quá trình điều tra và tại tòa, Bách khai do cần tiền trả nợ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ năm 2016. Tuy nhiên, do toàn bộ số tiền chiếm đoạt Bách đã sử dụng hết nên hiện không đủ khả năng trả lại bị hại. Bách hứa, sau khi chấp hành án xong sẽ đi làm trả nợ cho bị hại.



HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Ngô Gia Bách mức án 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc Bách hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 7 tỷ đồng đã lừa đảo, chiếm đoạt nói trên.

